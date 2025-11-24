Доля рыночной ипотеки может вырасти до 50% при ключевой ставке ниже 15%

Доля рыночной ипотеки в России может вырасти до 50% (с текущих 20%) в 2026 году, если ключевая ставка Центрального банка установится на уровне 13-15%, это базовый сценарий аналитиков портала о недвижимости М2, сообщил гендиректор проекта Алексей Завгородний.

При базовом сценарии ипотечный рынок недвижимости может показать рост в 6-11%, и до 7% может вырасти неипотечный рынок.

Если инфляция будет расти более низкими темпами, а ключевая ставка будет стремиться к нейтральным показателям (хотя бы в районе 10,5-11,5%), то доля рыночной ипотеки могла бы достигнуть 60%, считают аналитики.

В "проинфялционном" сценарии заложено сохранение доли рыночной ипотеки (у авторов прогноза она оценивается в 30%).