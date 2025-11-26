Число россиян в Эстонии сократилось на 10% за пять лет

Число граждан России с видом на жительство или разрешением на проживание в Эстонии за пять лет сократилось на 10%, сообщает ERR со ссылкой на данные эстонского МВД. Сейчас россиян менее 79 тыс., что составляет около 6% населения республики.

Чиновник добавил, что невозможно определить, сколько из них фактически живут в Эстонии. Но почти 90% из них находятся в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство. Больше всего россиян проживает в Таллине и в самом восточном уезде Эстонии, граничащем с Россией, - Ида-Вирумаа.

Недавно стало известно, что Эстония начала официально исправлять паспорта эстонских граждан, которые родились в Печорском районе Псковской области, так как Таллин не признает границу с Россией. Согласно Тартускому мирному договору 1920 года, район входил в состав Эстонии, но в 1945 году Печорский район стал частью Псковской области. Однако Эстония считает его своей территорией и выдавала свои паспорта его жителям. До недавнего времени в качестве места рождения указывалась Россия, теперь это стала Эстония.