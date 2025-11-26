Заводоуковск стал победителем по итогам сельскохозяйственного года

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Заводоуковский муниципальный округ с победой по итогам сельскохозяйственного года. Глава региона вручил главе муниципалитета переходящее знамя губернатора.

"В ДК "Нефтяник" лично поблагодарил и поздравил всех с завершением сезона – результаты впечатляют. Этот год стал рекордным для всей области. Урожайность зерновых, зернобобовых, картофеля и овощей – самая высокая за всю историю региона. Это итог многолетней системной работы по поддержке АПК, обновлению техники, внедрению современных технологий", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Тюменская область полностью обеспечивает себя продуктами. Продовольственная безопасность – на высоком уровне, а наша продукция востребована далеко за пределами региона.

"Каждого, кто трудится в поле, на ферме, в переработке, благодарю за работу. Постарались все. Уверен, успехи этого года станут хорошей основой для новых достижений", - уточнил Моор.

Ранее в Заводоуковске торжественно открыли обновлённую центральную площадь. Её площадь составляет 1,9 га. Это второй проект, который реализован в Заводоуковске благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни"