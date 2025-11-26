Регионам сообщили размер индексации тарифов на коммуналку в 2026 году

Правительство России утвердило предельный уровень индексации платы за коммунальные услуги на 2026 год. Распоряжение кабинета министров опубликовано на сайте правовой информации.

В 2026 году тарифы на коммуналку будут проиндексированы дважды: 1 января и 1 октября. В январе индексация будет для всех регионов одинаковой и составит 1,7%. В октябре тарифы вырастут значительно больше, и повышение будет отличаться от региона к региону.

Так, на Ставрополье рост составит 22%, в Дагестане – 19,7%, в Тамбовской области – 17,5%, в Тюменской области – 17,2%. Минимальное повышение ждет Хакасию (8%), Чукотку (8%) и Бурятию (8,9%).