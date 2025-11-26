Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф может посетить Москву на следующей неделе, об этом с ним достигнута предварительная договоренность, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Ушаков также прокомментировал публикацию агентством Bloomberg его [Ушакова] телефонных переговоров с Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. "Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров — они закрытый характер носят — я не комментирую. Да никто не должен комментировать <...> Кто-то сливает, кто-то прослушивает. Но не мы", - заявил чиновник.

"Вбросы в СМИ о возможных контактах представителей России и США делаются, чтобы помешать выстраиванию отношений между странами", - добавил Ушаков.