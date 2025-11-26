В УрФУ открыли обновленную аудиторию, где в 2006-м впервые выступил будущий ректор

В Институте строительства и архитектуры Уральского федерального университета (УрФУ) состоялось торжественное открытие обновленной римской аудитории С-III. Она носит имя знаменитого декана строительного факультета Виталия Константиновича Сисьмекова.

Строительный холдинг "Атомстройкомплекс", который выполнял все работы в рамках многолетнего партнерства с УрФУ, установил перед входом в аудиторию тематический арт-объект – строительную перчатку с надписью "Урал", которая в этом году произвела фурор на международном форуме и выставке 100+ Technobuild.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", в ходе капитального ремонта в аудитории, рассчитанной на 156 мест, была установлена новая мебель, мультимедийное оборудование, а также размещены панно с изображениями знаковых зданий Екатеринбурга.

"Мы открываем обновленную аудиторию вместе с компанией, которую знает весь Екатеринбург. Я благодарен нашему партнеру за то, что мы смогли совместными усилиями реализовать этот проект. Такая синергия очень важна. Студенты получили современную, прекрасно оснащенную аудиторию. Мы создали пространство, в котором приятно учиться. У меня очень хорошие воспоминания связаны именно с этой аудиторией, ведь мое первое публичное выступление перед абитуриентами в далеком 2006-м году состоялось именно здесь", - отметил на открытии исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков, который недавно был рекомендован к назначению на этот пост.

Глава холдинга "Атомстройкомплекс", заслуженный строитель России Валерий Ананьев также поделился своими воспоминаниями. Он рассказал, что в годы его обучения в институте в аудитории С-III размещался… баскетбольный зал.

"Мы с коллегами были студентами, когда Виталий Константинович Сисьмеков занимал пост декана. Его всегда интересовало, как мы себя чувствуем, какое у нас настроение, а если случались конфликты, он непременно участвовал в их решении. Тогда мы думали, что все деканы такие, но с годами осознали, что он был действительно уникальным. Здорово, что его имя будет носить эта современная, роскошная аудитория. И, конечно, хочется пожелать студентам и преподавателям, чтобы выпускники института непременно становились самыми лучшими строителями – а мы всегда поддержим вас на профессиональном пути!", - заверил Ананьев.

Ежегодно десятки студентов института строительства и архитектуры УрФУ посещают строительные и производственные объекты "Атомстройкомплекса" с экскурсиями, выполняют задания потенциального работодателя в рамках хакатонов, проходят в холдинге оплачиваемую производственную практику. Немало студентов трудоустраивается в холдинг на неполный рабочий день еще в ходе обучения, тем самым подкрепляя теорию практикой, и к моменту получения диплома уже имеют реальный профессиональный опыт.

Компания также стала основоположником традиции по созданию брендированных аудиторий в институте, что помогает студентам в выборе работодателя. Римская аудитория С-III стала второй фирменной аудиторией "Атомстройкомплекса".

"Проведение капитального ремонта римской аудитории стало важным шагом в ответ на растущую потребность в современном образовательном пространстве для студентов и преподавателей ИСиА. Обновленная аудитория будет способствовать более эффективному обучению, а также позволит проводить семинары, конференции и другие мероприятия на самом высоком уровне. Это важный этап в развитии образовательной среды нашего института, где традиции встречаются с современными технологиями", - рассказал директор ИСиА УрФУ Никита Фомин.