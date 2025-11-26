Кандидат в мэры Екатеринбурга от "Новых людей" хочет запретить мигрантам работу в такси

Екатеринбург должен исключить возможность работы мигрантов в такси. Такого мнения придерживается руководитель свердловского отделения партии "Новые люди", кандидат в мэры Екатеринбурга, выдвинутый партией, Ирина Виноградова. По ее словам, уральская столица является единственным в УрФО субъектом, где еще не введен такой запрет. Подобные ограничения позволят обезопасить граждан и сократить количество преступлений, - заявила Виноградова в программе "Парламентское время" на ОТВ.

На это ведущий отметил, что мигрант с водительскими правами, по прибытии в Россию, не лишается автоматически всех накопленных знаний и опыта в вождении. Следовательно, переезд никак не влияет на его способности. Тогда кандидат от "Новых людей" сказала, что в ближайшее время партия инициирует региональный законопроект на эту тему и уже тогда представит ряд обоснований.

Также в программе кандидата строительство второй ветки метро, поддержка антикризисных центров для женщин, урегулирование вопроса с тарифами на ЖКХ: здесь партия планирует вернуться к своей инициативе 2021 года о теплоэффективности домов, когда горожане платят больше за отопление улицы, нежели своих квартир. особенно это касается старого жилого фонда, для жильцов которого предлагается ввести более лояльные градации тарифов.

Напомним, что именно за гордумой Екатеринбурга будет последнее слово в выборе нового мэра города. На прошлой неделе стало известно, что действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в новом конкурсе на пост мэра и, таким образом, может пойти на второй срок. Его кандидатуру поддержало свердловское региональное отделение "Единой России", депутатов от которой большинство в городской думе. Ведущий отметил, что с такими знаменателями, шанс Виноградовой на победу буквально нулевой.

На это кандидат от "Новых людей" заявила, что для нее выборы это не столько надежда стать мэром Екатеринбурга, сколько возможность подсветить для местных властей актуальные проблемы, которые могли игнорироваться по тем или иным причинам.