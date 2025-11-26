Кандидат в мэры Екатеринбурга от "Новых людей" хочет запретить мигрантам работу в такси

26 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика Свердловская область
Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Ирины Виноградовой

Кандидат в мэры Екатеринбурга от "Новых людей" хочет запретить мигрантам работу в такси

Екатеринбург должен исключить возможность работы мигрантов в такси. Такого мнения придерживается руководитель свердловского отделения партии "Новые люди", кандидат в мэры Екатеринбурга, выдвинутый партией, Ирина Виноградова. По ее словам, уральская столица является единственным в УрФО субъектом, где еще не введен такой запрет. Подобные ограничения позволят обезопасить граждан и сократить количество преступлений, - заявила Виноградова в программе "Парламентское время" на ОТВ.

На это ведущий отметил, что мигрант с водительскими правами, по прибытии в Россию, не лишается автоматически всех накопленных знаний и опыта в вождении. Следовательно, переезд никак не влияет на его способности. Тогда кандидат от "Новых людей" сказала, что в ближайшее время партия инициирует региональный законопроект на эту тему и уже тогда представит ряд обоснований.

Также в программе кандидата строительство второй ветки метро, поддержка антикризисных центров для женщин, урегулирование вопроса с тарифами на ЖКХ: здесь партия планирует вернуться к своей инициативе 2021 года о теплоэффективности домов, когда горожане платят больше за отопление улицы, нежели своих квартир. особенно это касается старого жилого фонда, для жильцов которого предлагается ввести более лояльные градации тарифов.

Напомним, что именно за гордумой Екатеринбурга будет последнее слово в выборе нового мэра города. На прошлой неделе стало известно, что действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в новом конкурсе на пост мэра и, таким образом, может пойти на второй срок. Его кандидатуру поддержало свердловское региональное отделение "Единой России", депутатов от которой большинство в городской думе. Ведущий отметил, что с такими знаменателями, шанс Виноградовой на победу буквально нулевой.

На это кандидат от "Новых людей" заявила, что для нее выборы это не столько надежда стать мэром Екатеринбурга, сколько возможность подсветить для местных властей актуальные проблемы, которые могли игнорироваться по тем или иным причинам.

Теги: Екатеринбург, Виноградова, Новые люди, кандидат, мэр, мигрант, такси, метро


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети