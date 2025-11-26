Тюменский участник СВО: поддержка общественности помогает вернуться в мирный ритм жизни

Тюменский участник программы "Боевой кадровый резерв" Даниил Архиреев считает, что поддержка общественности помогает вернуться в мирный ритм жизни.

Ветеран СВО, участник региональной образовательной программы "Боевой кадровый резерв" Даниил Архиреев вместе со своими товарищами стал почётным гостем заседания регионального Координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которое провела вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. Поддержка и реабилитация участников СВО и членов их семей стала одним из важнейших направлений конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества, акцентировала внимание вице-губернатор.

"Мы дождемся своих ребят, они придут и будут восстанавливаться. Как показывает опыт, работа и спорт – вот что помогает вернуться к мирной жизни", – отметила Ольга Кузнечевских.

По мнению Даниила Архиреева, который по программе "Боевой кадровый резерв" проходит стажировку в департаменте образования и науки Тюменской области, для адаптации участников СВО к мирной жизни очень важна поддержка общественности. Боец выразил желание помочь в реализации одного из военно-патриотических проектов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.