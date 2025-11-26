26 Ноября 2025
Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области 110 проектов получили деньги из регионального бюджета и фонда президентских грантов

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских провела заседание регионального Координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

"В сегодняшних экономических условиях социально ориентированные некоммерческие организации помимо финансовой поддержки от государства на реализацию социального проекта, должны также активно развивать и приносящую доход деятельность, предусмотренную их учредительными документами, оказывая тюменцам нужные и важные, хорошо зарекомендовавшие себя услуги за пределами грантовой деятельности", – обратилась вице-губернатор к участникам заседания.

По итогам пятого конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества финансовую поддержку из регионального бюджета и фонда президентских грантов получили 110 проектов. Общий объём поддержки превысил 107 млн руб. В 2025 г. конкурс посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. Особое внимание уделялось общественным инициативам, направленным на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

На заседании присутствовали участники регионального образовательного проекта для участников СВО "Боевой кадровый резерв". В онлайн-режиме во встрече приняли участие заместители глав муниципальных округов Тюменской области. Ольга Кузнечевских вручила награды авторам 10 наиболее эффективно реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области 2023 г.

"Наша задача – не только расширять количество участников конкурса грантов, но и повышать качество и эффективность их работы для гражданина", – цитирует Кузнечевских информационный центр правительства Тюменской области.

