В школах Челябинска острая нехватка учителей

Школы Челябинска переживают острую нехватку педагогов. Проблему признают и директора школ, но сделать с этим ничего не могут.

Как говорят родители, порой не ведутся те или иные предметы, которые вести просто некому. Директора говорят, что власти рассчитывают на демографическую яму - детей рождается все меньше, соответственно, и учителей нужно будет меньше. И в городском комитете по делам образования подтвердили, что ситуация постепенно стабилизируется из-за снижения количества детей в школах.

Директор одной из школ Челябинска говорит, что школы часто "делят" учителей: по одним дням он работает в одной школе, по другим - в другой. А нагрузка сумасшедшая - две ставки, а то и больше. То есть это по семь уроков ежедневно. Ни о каком качестве обучения в этих условиях можно и не говорить. Также предметы ведут учителя начальных классов или библиотекари. Директора должны как-то выкручиваться, иначе все будет совсем плохо. А молодежь идет неохотно, так как понимает, что работать придется за копейки.

В комитете сообщили, что средний заработок за десять 10 месяцев 2025 года составил 74 тыс. рублей. Но это за всю нагрузку и с учетом классного руководства. То есть в расчете на ставку на руки получается около 35 тысяч, пишет "Челябинск онлайн".

Глава общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов считает, что учителю сегодня "платят тот минимум, который обеспечивает выполнение его "стратегической задачи": дискредитации учительской профессии в глазах детей и родителей (ибо через эту дискредитацию лежит путь к дешевой и контролируемой цифровой массовой школе)".