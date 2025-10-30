В Ульяновске родители жалуются на нехватку учителей, власти отмахиваются статистикой

Родители ульяновских школьников жалуются на ситуацию в школах, где иногда просто отсутствуют учителя по некоторым предметам, которые ведут другие педагоги. Из-за совместительства учителей расписание уроков смещается на вторую половину дня.

Например, в школе №69 требуются учителя по семи предметам: химии, физике, английскому, математике, физкультуре, информатике и труду, пишет "Улпресса". В школе №57 нет учителя географии, но официально он школе и не нужен: через службу занятости школа его не ищет. В школе №83 из-за болезни учителя математики дети две недели были без уроков математики, так как в школе его некем заменить. Также не хватает учителя физики. Однако в школах учителя совмещают ставки и часто ведут предметы друг за друга.

В управлении же образования не считают это проблемой. Если можно вести друг за друга уроки, беря дополнительную нагрузку, а также привлекать подрабатывать студентов, то проблемы нет. Такова позиция местных чиновников. И официально дефицит кадров менее 2%.

Характерно, что в школы для подработки все чаще идут студенты. Учителями из них сейчас работают 790 человек, то есть около 8% от численности учителей в регионе. Власти уверены, что качество обучения от этого не страдает. Но родители считают иначе.

Из выпускников УлГПУ 2024 года по специальности устроились только 46%. В школу пошли работать лишь около половины из них. То есть три четверти выпускников главного педвуза области до школы не доходят.

По итогам первого квартала 2025 года средняя зарплата учителей в Ульяновской области достигла 53 тысяч рублей за всю нагрузку, то есть около 30 тысяч на руки на одну ставку.