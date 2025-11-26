26 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Рожать с 18 лет? А жить где? - Яна Поплавская

Рожать с 18 лет, как призвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, россияне не будут, в том числе по причинам, которые создали сами власти. Об этом пишет актриса и общественный деятель Яна Поплавская.

Накануне Матвиенко заявила, что "нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия". Поплавская считает, что это нужно, только для этого нет предпосылок.

"За счет молодежной политики последних лет у нас молодые остаются молодыми аж до 35 лет. Не только по государственной классификации, но и по собственному мировоззрению. Жить для себя, жить в кайф, за деньги - да! Нет, не все, не поголовно. Но до 30 многие даже не "созревают" до такой ответственности. Ну и, конечно, молодые люди не понимают, где они будут жить со своими семьями. У родителей? Нет, наверное в 50-метровых квартирах... Сначала надо накопить на первоначальный взнос, потом влезть в ипотечную кабалу на 30 лет, выплачивая каждый месяц всю зарплату одного из родителей. А знает Валентина Матвиенко, что за 12 миллионов (максимальный кредит по семейной ипотеке) в Москве можно купить только крохотную "однушку"? Как и в регионах за 6 млн", - пишет актриса.

Также она указывает на другие многочисленные трудности молодежи при рождении детей. Да, в стране нужно создать моду на деторождение, только сами люди не могут это сделать самостоятельно. В этом должно участвовать государство, поддерживая не на словах, а на деле семьи при рождении детей. Пока этого почти нет, а одними призывами демографию не поправить.

Психолог Станислав Самбурский считает, что призыв рожать вскоре после 18 лет демонстрирует "полное непонимание того, что происходит с человеком в этом возрасте". Сейчас молодежь в этом возрасте абсолютно не готова к родительству.

"Если мы хотим массового родительства в 18-20 лет, это будут дети, рождающие детей", - сказал он.

В контексте необходимости улучшения демографии Накануне.RU давно пишет о том, что, перенеся маткапитал на первого ребенка и резко уменьшив его на второго, государство спровоцировало снижение рождаемости вторых детей, что в будущем снизит и число многодетных семей. Власти своими руками "на ровном месте" обусловили снижение рождаемости.

Теги: рождаемость, демография, поплавская, матвиенко


