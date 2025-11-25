Матвиенко призвала россиян рожать сразу же после 18-го дня рождения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян сразу же после 18-летия не получать высшее образование, а рожать детей. По ее мнению, такое поведение вчерашних детей должно стать нормой в российском обществе.

"Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас — в 28–29 лет. Не надо все откладывать на потом. "Потом" может уже и не случиться — по медицинским и по другим показателям", - сказала Матвиенко в интервью "Московскому комсомольцу".

Интересно, что сама спикер СФ после 18-летия пошла учиться сначала в училище, а потом окончила институт, и только затем – в 24 года – родила единственного сына. При этом она яро пропагандирует увеличение коэффициента рождаемости: "Тенденция, к сожалению, у нас пока отрицательная — я имею в виду, в плане суммарного коэффициента рождаемости".