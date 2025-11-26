В России разработали предложения в ответ на возможное изъятие активов Западом

В России разработаны предложения по ответным мерам на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Об этом заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По его словам, эти предложения представлены руководству страны. Деталей Чуйченко не привел.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что готов проект ответных мер на случай, если западные страны конфискуют российские активы, заблокированные санкциями после начала СВО. Он не уточнил, какие иностранные активы российские власти могут конфисковать и будет ли сумма конфискованного в таком случае сравнима с той, что заморожена на Западе.