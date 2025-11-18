Силуанов пригрозил недружественным государствам конфискацией их активов

Министерство финансов РФ подготовило проект ответных мер на случай, если западные страны конфискуют российские активы, заблокированные санкциями после начала СВО.

По словам министра финансов Антона Силуанова, его ведомство "будет использовать аналогичные меры в случае конфискации российских активов".

"Проект ответных мер на конфискацию активов РФ подготовлен на случай недружественных действий со стороны западных стран", - сказал Силуанов. Он не уточнил, какие иностранные активы российские власти могут конфисковать и будет ли сумма конфискованного в таком случае сравнима с той, что заморожена на Западе.