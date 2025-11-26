В Тюмени осуждена обманувшая клиентов директор турагентства

В Тюмени осуждена за мошенничество директор турагентства.

По данным следствия, преступление совершено в августе – сентябре 2024 г. Директор, имея много долгов, предлагала туристические услуги клиентам. Поступившие за путёвки деньги она оставляла себе, не собираясь оказывать оплаченные услуги.

До этого, в октябре – ноябре 2023 г. она же, работая в риэлторском агентстве, не внесла на специальный счёт полученные ею по договору 900 тыс. руб., предназначенные для покупки квартиры. Эти деньги она также оставила себе. Всего пострадали шесть человек, общая сумма ущерба – более 1 млн руб., которые она частично вернула.

Приговор – два года, шесть месяцев и десять дней принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Удовлетворены исковые требования потерпевших на 750 тыс. руб., сообщает прокуратура Тюменской области.