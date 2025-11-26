Трамп: Прекращение Россией наступления стало бы уступкой Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что в случае прекращения Россией огня и дальнейшего продвижения вооруженных сил, это можно было бы расценить как уступку в рамках мирного урегулирования.

"Это большие уступки", — цитируют Трампа "Известия".

Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Во время выступления в Белом доме он сообщил, что стороны находятся на пороге заключения сделки. На этом фоне, как сообщает Axios со ссылкой на руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев инициирует срочную встречу лидеров двух стран.