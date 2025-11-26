В Крыму предложил внести в план по Украине возмещение ущерба за блокаду

Глава Государственного Совета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24" выступил с инициативой включить в мирный план президента США Дональда Трампа требование о компенсации со стороны Украины за ущерб, причиненный полуострову в результате блокад.

Он предложил оформить это требование в виде отдельного пункта в мирном плане, отметив, что это стало бы важным прецедентом. "Это был бы очень хороший урок всем в мире — в дальнейшем не заниматься попыткой геноцида своих собственных территорий, своего собственного народа, нанесения ущерба таких масштабов", — указал политик.

Общая сумма ущерба, по оценкам крымских властей, составляет 9,7 трлн руб. Константинов выразил надежду, что в работе по взысканию этих средств будут задействованы федеральные министерства и ведомства.

Ранее, 12 сентября, он уже заявлял о намерении республики требовать от Украины возмещения ущерба, в том числе от диверсий и обстрелов. При этом часть исков, уже находящихся в суде, касается событий, произошедших до начала специальной военной операции.