25 Ноября 2025
Москва
Фото: Сергей Мельников

Baza: Московского пенсионера обвиняют в использовании "схемы Долиной"

Московского пенсионера обвинили в сознательном применении "схемы Долиной" ради обогащения, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, обманутая покупательница написала заявление в полицию. По ее словам, мужчина заранее разработал мошенническую схему. Поначалу продавец не вызывал подозрений: перед тем как подписать документы о продаже, он предоставил все необходимые бумаги, включая справку из психдиспансера. В личном разговоре с покупателями он признался, что установил "самозапрет" на сделки с жильем без личного участия.

Однако на следующий день после закрытия сделки пенсионер обратился в полицию, заявив, что действовал по указке аферистов. Они якобы вынудили мужчину продать квартиру, угрожая, что переоформят ее на себя. До решения суда на недвижимость наложили арест.

Напомним, суды в России в массовом порядке возвращают проданные пенсионерами квартиры из-за того, что сделки якобы были заключены под влиянием мошенников. Все началось с элитной квартиры Ларисы Долиной. В итоге покупатели недвижимости, которые сделали все для проведения честной сделки, остаются без жилья и без денег. За 2024 год более 3 тыс. сделок с пенсионерами признали недействительными: они все ссылались на состояние недееспособности.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Недавно случай в Якутске стал первым за последнее время, когда суд отказался возвращать проданную квартиру.

пенсионер, квартира, схема долиной


