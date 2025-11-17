Суд в России впервые отказался вернуть квартиру пенсионерке, продавшей ее мошенникам

В Якутии суд отказался встать на сторону пенсионерки, которая продала квартиру мошенникам.

В руки мошенников женщина попала в 2023 году. В 2024-м Якутский городской суд признал договор недействительным, согласившись с тем, что в момент сделки пенсионерка была введена в заблуждение и заключила ее на невыгодных для себя условиях, передает ТАСС.

Ответчица по делу утверждала, что при покупке квартиры она использовала маткапитал и кредитные средства. Она пошла с апелляцией в вышестоящую инстанцию, которая назначила повторную судебно-психиатрическую экспертизу.

Эта экспертиза спустя больше года после заключения сделки установила, что в момент подписания договора пенсионерка была способна к адекватной оценке ситуации и ее действия "носили последовательный целенаправленный характер".

Верховный суд республики Якутия счел, что пенсионерка "понимала значение своих действий и могла руководить ими". В итоге в возвращении ей квартиры суд отказал

Как мы сообщали ранее, суды в России в массовом порядке возвращают проданные пенсионерами квартиры из-за того, что сделки якобы были заключены под влиянием мошенников. Все началось с пресловутой элитной квартиры Ларисы Долиной. В итоге покупатели недвижимости, которые сделали все для проведения честной сделки, остаются без жилья и без денег. За 2024 год более 3 тыс. сделок с пенсионерами признали недействительными: они все ссылались на состояние недееспособности.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс, и случай в Якутске стал первым за последнее время, когда суд отказался возвращать проданную квартиру.