Двум подросткам из Тюмени грозит срок по делу о подготовке теракта

Двум подросткам (15 и 16 лет) из Тюмени грозит тюремный срок. Вскоре для них прозвучит приговор по делу о подготовке теракта.

По версии следствия, преступление совершено в декабре 2024 г. Подростки ради поджога оборудования, используемого для управления, регулирования и обеспечения безопасности железнодорожного транспорта, исследовали потенциальное место преступления – перегон Утяшево – Тюмень Свердловской железной дороги.

Сфотографировав обстановку на нём, парни через программу мгновенного обмена сообщениями отправили кадры организатору преступления. Подрыв совершить они не успели – были задержаны во время поездки к месту преступления. Дело ушло в Центральный окружной военный суд, сообщает Уральская транспортная прокуратура.