В Калининградской области задержан подросток, планировавший теракт в храме

В Калининградской области задержали 17-летнего подростка, который планировал совершить теракт в православном храме по указке спецслужб Украины. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, несовершеннолетний в Telegram вступил в переписку с вербовщиком террористической организации, деятельность которой координируется спецслужбами Украины и признана в РФ запрещенной. Юноша сообщил куратору, что готов совершить теракт на территории одного из православных храмов Калининградской области.

В СК сообщили, что парень провел разведку, купил необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. 22 ноября при попытке реализации своего замысла он был задержан. Возбуждено уголовное дело, подросток отправлен под арест.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 13-летнего школьника, которого мнимый "сотрудник спецслужбы" вынудил поджечь автомобили полиции. Он рассказал, что познакомился с девочкой в интернете, позже в их виртуальное общение вмешался неизвестный. Он представился сотрудником спецслужбы и сообщил школьнику об украинском гражданстве новой подруги и о том, что за такое общение ему грозит уголовная ответственность. Неизвестный начал вымогать у подростка деньги, которых у того не оказалось. Тогда незнакомец перевел ему 2,5 тысячи рублей на покупку бензина и заставил совершить поджог полицейских машин.