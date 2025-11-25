Грета Тунберг покрасила воду в венецианских каналах в зеленый цвет в знак протеста

22-летняя радикальная экоактивистка Грета Тунберг и несколько десятков ее единомышленников из группы Extinction Rebellion были выдворены из Венеции за окрашивание воды в знаменитом Гранд-канале в ярко-зеленый цвет. Радикалам запретили въезд в город на 48 часов, а также оштрафовали на $170. В сети многие жители Италии, да и просто неравнодушные пользователи называют вандалов из группы Тунберг экстремистами и негодуют по поводу смехотворности штрафа и ограничений для радикалов.

Акт вандализма, который мог нанести непоправимый ущерб знаменитому объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, стал очередной акцией группы экологических активистов, протестующих против изменения климата, в частности против несогласия Италии с включением ограничений на ископаемое топливо в соглашение, достигнутое на саммите COP30 в Бразилии в пятницу.

Группа заявила, что также сбросила краситель в озера, каналы, реки и фонтаны в десяти городах по всей Италии, что, по ее мнению, каким-то образом привлечет внимание к тому, что радикалы называют "масштабными последствиями климатического коллапса".

После окрашивания воды в каналах Венеции группа вывесила на знаменитом мосту Риалто через канал плакаты с надписью: "Остановим экоцид".