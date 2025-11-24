В Екатеринбурге задержан челябинец, обвиняемый в двойном убийстве

Силовики задержали жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве двух человек. Его "взяли" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, тела мужчин с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире на улице Красного Урала в областном центре. Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его в Екатеринбурге. После этого ранее судимый 41-летний мужчина был доставлен в Челябинск.

Предварительно установлено, что двойное убийство совершено в ходе распития спиртного на почве внезапно возникшего конфликта. Предполагаемое орудие преступления – нож – изъят на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Челябинской области, убитыми оказались двое братьев 49 и 53 лет. Злоумышленник нанес им множественные удары руками и острым фрагментом горлышка стеклянной бутылки. От полученных повреждений оба скончались на месте.

Задержанному челябинцу уже предъявлено обвинение в двойном убийстве. Суд заключил его под стражу. Сейчас проводится расследование.