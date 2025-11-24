В лицее №1 Нижневартовска вместо звонка звучит песня "Я русский"

В лицее №1 Нижневартовска (второй город Югры после Сургута) на переменах звучит песня Shaman-а (Ярослав Дронов) "Я русский". Таковы итоги голосования, которое прошло в telegram-канале директора лицея Эдмонда Игошина.

Песни на переменах – часть федерального проекта "Музыка вместо звонков". Прошедшая неделя пошла под звуки песен "От Волги до Енисея" ("Любэ") и "Сделан в СССР" (Олег Газманов).

Для новой недели было предложено три варианта: "Я русский", "Матушка Россия" (Надежда Кадышева) и "Россия – Чемпионка" (OST Большие гонки). Большинством голосов (61%) была выбрана песня "Я русский".

По данным Минпросвещения России, проект "Музыка вместо звонков" (когда вместо звонков на уроки приглашают какой-либо песней) направлен на воспитание гармонично развитой личности, а также на приобщение школьников к богатству музыкальной культуры. Благодаря знакомству с яркими образцами современного музыкального искусства у ребят расширятся знания о культуре, истории и традициях российского народа. Кроме того, проект способствует эстетическому развитию и музыкальному воспитанию современных школьников.