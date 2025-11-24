Мэрия Ишима компенсирует ребёнку последствия нападения бездомной собаки

В Ишиме администрация города заплатит семье шестилетнего мальчика компенсацию. Причина – травма, полученная ребёнком на детской площадке.

В июле мальчик играл на детской площадке. Там же гуляли две бездомные собаки. Одна из них укусила ребёнка. Результат – укушенная рана правой ягодичной области.

В суд ушёл иск о взыскании с администрации Ишима компенсации морального вреда. Он удовлетворён, семье должны заплатить 25 тыс. руб., сообщает прокуратура Тюменской области.