Пушилин: ВС России взяли под контроль большую часть Красноармейска

Большая часть Красноармейска находится под контролем Вооруженных сил России, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Противник зажат в котле и несет серьезные потери", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин добавил, что российские войска выстраивают атаку еще с одного направления, чтобы быстрее освободить Красноармейско-Димитровскую агломерацию.

В конце октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об окружении более 5 тысяч боевиков ВСУ под Красноармейском. 5 ноября в Минобороны России заявили, что положение окруженных в "котлах" Купянска и Красноармейска военных ВСУ критическое, единственный шанс спастись – добровольно сдаться в плен.