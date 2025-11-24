"Светлая память легенде": ФК "Урал" выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Екатеринбургский ФК "Урал" выразил соболезнования в связи со смертью легендарного советского футболиста Никиты Симоняна.

Симонян умер в возрасте 99 лет. Российский футбольный союз (РФС) выразил глубочайшие соболезнования родным и близким прославленного игрока, а также всей футбольной семье.

Уральский клуб также не остался в стороне.

"Светлая память легенде... Соболезнуем вместе с близкими, друзьями и со всей футбольной общественностью", - говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Симонян является олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР. В составе "Спартака" он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза Кубок СССР.