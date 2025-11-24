Легенда "Спартака" и сборной СССР Никита Симонян умер в возрасте 99 лет

Легендарный футболист "Спартака" и сборной СССР Никита Симонян умер в возрасте 99 лет.

Российский футбольный союз (РФС) выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Никиты Симоняна, а также всей футбольной семье.

Симонян является олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР. В составе "Спартака" он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза Кубок СССР. Он также является лучшим бомбардиром в истории "красно-белых" (160 голов). Как тренер три раза становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. Последние годы жизни занимал пост первого вице-президента РФС.