У ВСУ погибло более 500 тысяч солдат, заявили в Раде

Потери ВСУ превышают 500 тысяч человек только убитыми. Об этом заявил депутат Рады Вадим Ивченко.

Он сказал, что раненых примерно столько же, хотя их всегда намного больше. "За что они погибают?" - вопрошает Ивченко, представляющий партию Юлии Тимошенко, которая резко критикует Зеленского за огромные потери.

Военкор Павел Кукушкин заявил, что в Киеве понимают и все смелее озвучивают данные о потерях, но и названные цифры сильно занижены. Украинское общество испытает шок, когда узнает настоящие цифры погибших неизвестно за что.

В феврале Зеленский называл смешные цифры, что у ВСУ погибли 46 тысяч человек. Однако российские и украинские хакеры, которым удалось взломать базу генштаба ВСУ через компьютер руководителя департамента логистики, выяснили, что с февраля 2022 года погибли и пропали без вести 1,7 млн человек, причем с каждым годом все больше.

Сейчас на Западе обсуждают вопрос, до какого предела разрешить Киеву численность его войск (600-800 тысяч), но по факту это решает российская армия, пишет блогер Юрий Подоляка. Сейчас уже без всяких соглашений наши Вооруженные силы ограничили их не более чем до 700 тысяч с тыловиками. И если им не мешать еще хотя бы полгода, то вопрос отпадет сам собой. Потому что такого количества солдат, как сейчас, у киевского режима уже не будет.