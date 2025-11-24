24 Ноября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Готовится госрегистрация электросамокатов

Госрегистрация средства индивидуальной мобильности (СИМ), основными из которых являются электросамокаты, не за горами. Об этом заявил замдиректора департамента автотранспорта Николай Чередниченко на круглом столе в Совете Федерации.
Минтранс согласовал с МВД обязательную регистрацию СИМ, которая может появиться в качестве обязанности уже в 2026 году. Соответствующие поправки в Правила дорожного движения планируется внести весной 2026 года. Любой человек, управляющий СИМ, будет считаться водителем механического транспортного средства. Вводить права на вождение СИМ пока не планируется, но к регистрации этих средств все давно идет.

По данным Ассоциации операторов микромобильности, в 2025 году россияне совершили почти 300 млн поездок. Быстрый рост, наблюдавшийся в последние годы, прекратился. Люди постепенно приспосабливаются, аварий тоже стало чуть меньше. Так, за девять месяцев текущего года аварийность с участием самокатов примерно на 20% ниже, чем годом ранее. Однако частные СИМ никак не контролируются, а именно они и являются причиной большинства смертей в таких ДТП. Так, в 2024 году в них погибли 54 человека, и в 41 случае участвовали частные СИМ. На арендованные пришлось лишь 13, или 24%. То есть регулировать надо всю сферу, а не только арендованные самокаты, уверен сенатор Артем Шейкин, который и собрал круглый стол на эту тему.

Он считает, что без контроля частных самокатов все остальное будет иметь мало пользы. Возможно, их владельцев тоже обяжут регистрироваться. Представитель "Яндекса" Павел Крупинов сообщил, что в Москве хорошо зарекомендовала себя система идентификации через официальный городской портал, и крупнейшие сервисы проката ведут переговоры с Минтрансом, чтобы ввести повсеместную верификацию. Выполняться она будет через пароль к "Госуслугам". Это могут ввести во всех регионах.

Теги: СИМ, самокаты, регистрация


