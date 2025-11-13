В Госдуме просят регионы подготовить предложения по регулированию работы электросамокатов

В Госдуме приостановили работу над законопроектом, регулирующим работу электросамокатов. Депутатам интересно узнать, какие предложения по этой теме поступят от регионов. Как заявил глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, идеи принимаются до мая 2026 года.

По его словам, рабочая группа уже создана, законопроект разработан и теперь важно понять, что об этом думают субъекты РФ.

"Они отвечают за транспортное обслуживание населения и за безопасность на дорогах. В мае 2026 года мы получим информацию от регионов. До этого не хотели бы на федеральном уровне как-то законом регулировать эти вопросы", - отметил Москвичев.

Ранее замруководителя фракции "Новых людей" Сардана Авксентьева заявила, партия готовит предложение, которое сделает передвижение на электросамокатах более организованным и безопасным. По ее словам, планируется обязать застройщиков при строительстве новых кварталов сразу проектировать и строить велодорожки для владельцев СИМ, которые используются доставщиками еды и пользователями самокатов.

Напомним, 75% россиян поддерживают ограничения для электросамокатов.