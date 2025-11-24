Администрация Трампа расформировала департамент, который возглавлял Илон Маск

Департамент эффективности госуправления (DOGE) в администрации президента США расформирован. Это произошло на восемь месяцев раньше, чем было запланировано изначальной договоренностью Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, возглавившего департамент в начале второго президентского срока Трампа.

"Этого [департамента] больше не существует, ответил глава управления кадровой политики администрации президента США Скотт Купор на вопрос о статусе DOGE, передает Reuters.

Департамент, созданный в январе этого года, совершил несколько попыток массовых сокращений госслужащих с целью минимизации бюджетных расходов. После ухода Маска с поста главы DOGE и его ссоры с президентом деятельность департамента была сведена к минимуму.

Выяснилось, что сейчас значительную часть функций DOGE взяло на себя управление кадров федерального правительства. Как минимум два ведущих сотрудника департамента теперь работают в Национальной студии дизайна, которая по распоряжению трампа занимается улучшением правительственных интернет-ресурсов.

DOGE заявлял, что сократил расходы бюджета на десятки миллиардов долларов, однако внешние финансовые эксперты не смогли это подтвердить, поскольку подразделение не предоставило подробную публичную отчетность о своей работе.