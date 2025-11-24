Банки начали повышать проценты по вкладам

Российские банки, вопреки октябрьскому снижению ключевой ставки ЦБ, начали повышать проценты по вкладам и накопительным счетам.

По словам аналитика Сергея Жителева из "ВЕЛЕС Капитал", это объясняется обострением конкуренции за деньги вкладчиков в конце года. Он считает, что такая практика является для банков регулярной в четвертом квартале и направлена на удержание краткосрочных средств.

Дополнительной причиной может быть желание банкиров улучшить свои годовые финансовые отчеты. Ряд игроков могли и "перестараться" со снижением ставок, поэтому возвращают значения до среднерыночных, сообщает "Российская газета".

Второй год подряд банковский сектор получает прибыль выше 3 трлн рублей. И в условиях военного времени и дефицита бюджета логично было бы собирать повышенные налоги с тех, кто прирос в трудных условиях, а не с тех, кто теряет. Но власти собираются поднять НДС вместо поднятия налога на прибыль банков. Налог на роскошь тоже решили не трогать.