Магазины перед "черной пятницей" закупают электронику, сантехнику и запчасти

В преддверии "Черной пятницы" и ноябрьских распродаж логистические компании России традиционно фиксируют всплеск спроса на доставку для e-com и торговых сетей.

По данным компании "Скиф-Карго", в 2025 году объемы отправок на маркетплейсы выросли на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост продемонстрировали электроника (+50–65%), косметика (+40–50%), а также товары для дома, текстиль и товары для хобби (+30–40%). По информации "Деловых Линий", почти треть всех ноябрьских отправок на маркетплейсы пришлась на одежду (20%) и косметику (7%).

"Мегамаркет" отмечает многократное увеличение складских запасов: новогодняя атрибутика выросла в 14 раз, а сантехника — в пять раз. Основные логистические потоки шли из Центра, Северо-Запада и Сибири в Поволжье, на Урал и в южные регионы, сообщают "Известия".

Напомним, жители Екатеринбурга не слишком верят в реальное снижение цен в так называемую "черную пятницу".