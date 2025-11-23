Сбиты четыре БПЛА, летевшие к Москве
Сбиты несколько беспилотников, летевших к Москве.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Беспилотники сбиты системой ПВО.
О разрушениях не сообщается.
14:30 мск.Над Россией сбиты 10 дронов
14:15 мск.В Тюмени после капремонта открылась поликлиника
13:40 мск.В Красноярском крае похолодает до минус 45
13:25 мск.Сбиты четыре БПЛА, летевшие к Москве
12:55 мск.Открыты аэропорты Нижнего Новгорода, Ярославля, Москвы
12:40 мск.Губернатор: Критическая ситуация с Белгородским водохранилищем была решена за пять дней
11:40 мск.Экспорт из России в Китай никеля упал до минимума с марта 2023 года
11:15 мск.На Украине Ломоносов стал "символом российского империализма"
10:50 мск.Атака на Шатурскую ГРЭС обошлась без пострадавших
10:20 мск.Стюардесса "Уральских авиалиний", желавшая напоить чаем ВСУшников, получила семь лет
09:45 мск.ВСУ атаковали в Подмосковье Шатурскую ГРЭС
09:20 мск.На МКАД столкнулись около 10 машин
Вчера 18:55 мск."Спартак" победил ЦСКА в столичном дерби
Вчера 18:05 мск.Две девушки погибли в ДТП с пассажирским автобусом на Среднем Урале
Вчера 14:43 мск.Житель Петербурга бросил дымовую шашку в бизнес-центре из-за невыплаты зарплаты
Вчера 13:45 мск.Трамп назначил Дрисколла новым спецпосланником США по Украине
Вчера 13:27 мск.На саммите G20 приняли декларацию с необходимостью урегулировать ситуацию на Украине
Вчера 12:20 мск."Другого выбрать нельзя". Аршавин назвал лучшего футболиста сборной России 2025 года
Развитие сюжета:Ранее 23.11.2025 14:30 Мск Над Россией сбиты 10 дронов
