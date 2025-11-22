Трамп назначил Дрисколла новым спецпосланником США по Украине

Президент США Дональд Трамп назначил министра армии Соединенных Штатов Дэна Дрисколла новым спецпосланником американцев по Украине. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание The Guardian.

"Трамп назвал Дрисколла, друга вице-президента США Джей Ди Вэнса и бывшего одноклассника, новым спецпосланником", - утверждает издание.

Ранее сообщалось, что прежний спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен покинуть пост в ближайшие месяцы. В сентябре Келлог заявлял, что Штаты не запрещают Киеву наносить удары вглубь территории России.

Сегодня стало известно, что участники лидерского саммита G20 в ЮАР приняли общую декларацию, в которой отмечается необходимость урегулирования ситуации на Украине.