"Другого выбрать нельзя". Аршавин назвал лучшего футболиста сборной России 2025 года

Бывший нападающий петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, кто является лучшим игроком национальной команды в 2025 году.

По его мнению, это полузащитник французского "Монако" Александр Головин.

"Головин – лучший футболист сборной России по итогам года. Почему не другие? Просто другого выбрать нельзя", - приводит слова Аршавина ТАСС.

В 2025 году Головин провел за национальную команду три матча и забил два мяча. Всего в этом году сборная России по футболу провела 10 товарищеских встреч, в которых одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение – от сборной Чили в Сочи.

Стоит отметить, что с 2022 года российские футболисты отстранены от официальных международных матчей.