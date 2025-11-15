Сборная России по футболу проиграла чилийцам в Сочи

Сборная России по футболу проиграла сборной Чили в товарищеском матче. Встреча прошла сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась со счетом 0:2.

Первый гол был забит на 37-й минуте, когда отличились гости. Нападающий Чили Гонсало Тапия продавил капитана россиян Игоря Дивеева и уложил мяч в ворота.

Во втором тайме мяч после удара чилийского футболиста угодил в руку российского игрока в штрафной. Однако арбитр из Узбекистана не стал назначать пенальти в пользу гостей.

А на 76-й минуте игры вышедший на замену форвард сборной Чили Бен Диас подкараулил ошибку защиты и удвоил преимущество своей команды. Отыграться или забить хотя бы гол престижа футболисты Валерия Карпина так и не сумели.

Напомним, также на этой неделе сборная России провела товарищеский матч в Петербурге против команды Перу. Итогом стала ничья 1:1.

Ранее сообщалось, что Россия не против провести чемпионат Европы по футболу в 2032 году, если итальянские стадионы не будут готовы принять этот турнир. С 2022 года российские футболисты отстранены от официальных международных матчей.