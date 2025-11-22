Бастрыкин взял на контроль дело депутата заксобрания Алтайского края

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела депутата Законодательного собрания Алтайского края.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, ранее в СМИ и соцмедиа было опубликовано обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова к Бастрыкину с просьбой взять на контроль расследование в отношении депутата заксобрания Алтайского края и ее помощника. Обоих подозревают в мошенничестве, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, депутат организовала фиктивное трудоустройство своего помощника в Законодательное собрание края. В результате ей из бюджета было перечислено более 3 млн рублей.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Алтайскому краю представить доклад о ходе расследования и по изложенным доводам обращения.

