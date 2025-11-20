Бастрыкин завел уголовное дело о взятках на арбитражную судью из Воронежа

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело на судью Арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Дело возбудили по п. "в" ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в СКР.

Следствие считает, что взятку Мальцева получила в декабре 2021 года от своего знакомого – арбитражного управляющего Владимира Коликова. Размер взятки – 250 тыс. руб. (это уже считается особо крупным размером).

За взятку Мальцева, как считает СКР, Мальцева ввела процедуру наблюдения в ООО "Малика", дело о банкротстве которого она вела.

Еще один эпизод получения взятки от Коликова СКР относит к периоду 2022-2023 гг. Тогда арбитражный управляющий помог ей оплатить покупку квартиры на 4,5 млн руб.

"Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу представляемых Коликовым лиц – отмену результатов торгов имуществом ООО "Стройсервис" по делу о банкротстве, которое находилось у Мальцевой в производстве", - сообщили в СКР.