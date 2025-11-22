Мошенники заставили московскую студентку приехать в Миасс и перевести им почти 2 млн рублей

На Южном Урале возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой стала девушка из Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, 18-летняя московская студентка под влиянием мошенников приехала к отцу в Миасс, взяла дома его деньги и перевела на счета аферистов. Предварительно злоумышленники, представившись "сотрудниками службы доставки цветов", выманили у девушки пришедший в СМС код якобы для подтверждения заказа.

Затем студентку запугали уголовным преследованием за "преступление против государственной власти". В качестве "доказательств невиновности" мошенники потребовали "задекларировать" имеющиеся у нее и ее семьи деньги.

Общая сумма ущерба составила почти 2 млн рублей. По ситуации возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно в Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам почти 15 млн рублей накоплений.