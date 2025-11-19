В Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам почти 15 млн рублей накоплений

В Екатеринбурге 71-летняя пенсионерка лишилась около 15 млн рублей. Все ее деньги ушли телефонным мошенникам.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось еще в июле, когда на телефон женщины поступил звонок якобы от бывшей коллеги – председателя профкома завода, где она проработала много лет. Звонившая заявила о некой проверке на предприятии, в связи с чем пенсионерке позвонит "сотрудник компетентных органов".

Вскоре с ней связался неизвестный и сообщил, что мошенники якобы завладели ее персональными данными, и для "спасения" сбережений необходимо закрыть все имеющиеся счета в банках, снять деньги и отправить их "на проверку в ЦБ РФ".

В последующие дни пенсионерка постоянно находилась на связи с неким "сотрудником ФСБ", по инструкции которого под предлогом "покупки квартиры" и "инвестиций" обналичила все деньги и передала так называемым "курьерам". После этого "куратор" перестал выходить на связь.

Лишь через несколько месяцев пенсионерка увидела в СМИ передачу о различных видах мошенничества и поняла, что общалась с телефонными аферистами. Общая сумма причиненного ей ущерба составила 14 млн 681 тысячу рублей. В полиции отмечают, что это были ее личные накопления. Расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В полиции Екатеринбурга в очередной раз предупреждают: бывшие и настоящие коллеги, представители банков, силовых ведомств, сотовых операторов, портала Госуслуг или иных структур никогда не звонят горожанам и не требуют переводить средства на несуществующие "безопасные счета". Так делают мошенники.

Напомним, недавний опрос показал: почти половина жителей Свердловской области так или иначе сталкивалась с телефонным мошенничеством.