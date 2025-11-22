В Кремле не исключают, что Путин посетит новые регионы до конца года

Президент России Владимир Путин может посетить новые регионы страны до конца нынешнего года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет точно в графике. Но исключать этого нельзя", - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В 2022 году там состоялись референдумы о присоединении к России.

Ранее сообщалось, что "Прямая линия" Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, в этом году будет без прямых включений с мест.