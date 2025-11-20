Прямая линия Путина в этом году будет без прямых включений

Прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, будет без прямых включений с мест. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока предварительно прямые включения, как раньше, сейчас не нужны", - цитирует его ТАСС.

По его словам, жители регионов сами записывают видеообращения. "Любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения", - сказал Песков.

Ранее в Кремле заявили, что определились с датой проведения Прямой линии, но пока ее не называют. Ожидается, что мероприятие состоится до конца 2025 года. В прошлом году оно прошло 19 декабря.