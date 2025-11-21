Глава Еврокомиссии пообещала Владимиру Зеленскому поддержку

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещали ему поддержку, сообщает ТАСС.

Фон дер Ляйен не упомянула прямо новые инициативы США по урегулированию конфликта.

"Вместе с председателем Евросовета поговорили с Зеленским", - написала фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС "придерживается принципа: ничего про Украину без Украины".

Фон дер Ляйен также подтвердила, что в субботу лидеры Евросоюза проведут на полях саммита G20 в Йоханнесбурге специальную встречу, посвященную ситуации на Украине.