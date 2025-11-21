Руслан Кухарук: Будем дальше обновлять жилищный фонд Сургутского района

Губернатор Югры Руслан Кухарук во время своей первой пресс-конференции в статусе главы региона высказался о расселении аварийного жилья в Сургутском районе.

Сегодня Сургутский район – муниципалитет-лидер по аварийному жилью (треть от таких объектов, признанных аварийными до 1 января 2022 г.). Есть объекты, которые признаны аварийными после 2022 г.

"Как говорил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, он давно не видел выделение таких больших сумм на расселение аварийного жилья. Муниципалитет ведёт с застройщиками большую работу по появлению нового жилья – это и Солнечный, и Фёдоровский, и Белый Яр. Программа расселения есть", - сказал Кухарук.

При каждой встрече Трубецкой говорит, что, если есть излишки по деньгам других программ, Сургутский район готов взять их на расселение аварийного жилья.

"Будем дальше обновлять жилищный фонд Сургутского района", - сказал Руслан Кухарук.