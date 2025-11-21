Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплату промежуточных дивидендов

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам одобрить выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2025 года из расчета 397 руб. на акцию. Это дает доходность около 7%, передает Forbes.

Компания провела совет директоров на месяц позже, чем ожидалось – из-за американских санкций, которые вынуждают "Лукойл" искать покупателя на иностранные активы в экстренном порядке.

Собрание акционеров назначено на 29 декабря. На новостях о дивидендах акции компании на Мосбирже выросли в цене на 2,2%.

Санкции Минфина США в отношении "Лукойла" предусматривают рестрикции в отношении всех, кто будет вести дела с российской компанией. При этом у "Лукойла" обширная сеть активов по всему миру – от добычи до переработки. Компания пытается продать эти активы единым пакетом одному покупателю, но пока имеет с этим проблемы. Концерн Gunvor готов был приобрести эти активы, но сделку не одобрили американские власти.