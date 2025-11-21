"Уралхим" и "Уралкалий" в высшей категории ежегодного ESG-индекса российского бизнеса

АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» — ключевые производственные активы Группы «Уралхим», включены в высшую группу (I уровень оценки) в ESG-индексе российского бизнеса, ежегодно составляемом РБК совместно с рейтинговым агентством НКР.

В 2025 году в итоговом списке представлены 75 компаний из разных отраслей. Для расчета индекса использовались данные, полученные в результате анкетирования. Компании оценивались по экологической, социальной и управленческой составляющим. В зависимости от набранных баллов участники распределялись между тремя уровнями соответствия стандартам ESG: средний, выше среднего, высокий.

Отдельный блок анкеты посвящен трансформации подходов к ESG и анализу приоритетов бизнеса в области устойчивого развития, что позволяет не только оценить текущие достижения компаний, но и отследить динамику изменений в их стратегиях.

Напомним, ЕSG-индекс российского бизнеса — совместный аналитический инструмент РБК и рейтингового агентства НКР, разработанный для оценки ESG-профилей компаний. Проект позволяет определить, насколько деятельность организаций соответствует передовым стандартам в сферах экологической ответственности, социальной политики и корпоративного управления.