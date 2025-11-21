Росавиация: Все временно закрытые российские аэропорты готовы к открытию

Все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты готовы к открытию, однако решение о возобновлении работы принимает не Росавиация. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

По его словам, Росавиация всегда находится в диалоге с Минобороны, которое принимает решение об открытии с учетом всех факторов. Ядров подчеркнул, что единственным приоритетом является обеспечение безопасности полетов, передает ТАСС.

Напомним, ранее были возобновлены рейсы в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара. Они, в числе прочих, был закрыты с февраля 2022 года. В Минтрансе заявляли, что планируется открытие и других неработающих с начала СВО воздушных гаваней.